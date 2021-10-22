”ما كانتش تحلم تكون في الجونة“.. انتقادات لمذيعة مصرية لوصفها بطلة فيلم ”ريش“ الصعيدية

قبل دقيقة واحدة

بعد الاحتفاء الكبير بدورها في فيلم ”ريش“، تضامن واسع مع بطلة الفيلم دميانة نصار، بعد ما اعتبروه ”تنمرا وطبقية“ تعرضت لها أثناء حوار مع مقدمة البرامج التلفزيونية بوسي شلبي.