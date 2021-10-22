”ما كانتش تحلم تكون في الجونة“.. انتقادات لمذيعة مصرية لوصفها بطلة فيلم ”ريش“ الصعيدية
”ما كانتش تحلم تكون في الجونة“.. انتقادات لمذيعة مصرية لوصفها بطلة فيلم ”ريش“ الصعيدية
بعد الاحتفاء الكبير بدورها في فيلم ”ريش“، تضامن واسع مع بطلة الفيلم دميانة نصار، بعد ما اعتبروه ”تنمرا وطبقية“ تعرضت لها أثناء حوار مع مقدمة البرامج التلفزيونية بوسي شلبي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.