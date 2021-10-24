كيف ستواجه الدول العربية خطر شح المياه؟

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كيف ستواجه الدول العربية خطر شح المياه؟

قبل 8 دقيقة

من بين 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، يوجد 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يعيش حوالي ثلثي سكان المنطقة في مناطق تفتقر إلى موارد مياه متجددة كافية.

ومن بين 9 من كل 10 أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد أو شديد للغاية. لكن الأخطر من هذا هو أن هذه المشكلة تزداد سوءا مع الوقت وتواجه مدن مثل البصرة في العراق تهديدا حقيقيا بالوصول إلى "اليوم صفر" حسب تقرير جديد للبنك الدولي.

هل يمكن أن يتسبب نقص المياه في صراعات بين الدول في المستقبل؟ فالمخاوف أصبحت تتزايد كل يوم بشأن نشوب صراعات جديدة في المنطقة بسبب نقص المياه. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا اندلاع احتجاجات بخصوص نقص المياه في كل من إيران، العراق، السودان واليمن. وحاليا تتنازع كل من مصر والسودان مع إثيوبيا على كمية المياه التي يمكنهم الوصول إليها.