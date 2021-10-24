هل يمكن تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في المنطقة العربية؟

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هل يمكن تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في المنطقة العربية؟

قبل 52 دقيقة

بحسب تقرير للأمم المتحدة، والذي شمل 18 دولة عربية من أصل 22، يُقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 153 سنة لتحقيق المساواة والعدالة ما بين الجنسين.

لكن هذا لا يعني أن المنطقة لم تشهد تحسناً في بعض المجالات. بحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحسن مستوى التحصيل العلمي للمرأة بشكل كبير ما بين عامي 2008 و 2018، أما تمثيلها السياسي ومشاركتها في قوة العمل فتحسنا أيضاً لكن بدرجة أقل.

في جميع أنحاء شمال أفريقيا، تم إدخال أحكام قانونية لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك قانون في تونس لحماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. لكن بالنسبة للعنف الجنسي، القصة مختلقة قليلا، فمعظم دول المنطقة الآن تجرّم الاغتصاب، إلا أن لا قانون لمحاسبة الاغتصاب الزوجي. كذلك لا يمكن للناجيات من الاغتصاب (غير الزوجي) الإجهاض بشكل قانوني إلا في السودان وتونس.

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