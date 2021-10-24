هل تنجح المبادرة الفردية في دعم التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ؟

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هل تنجح المبادرة الفردية في دعم التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ؟

قبل 29 دقيقة

تنشيط المبادرات الفردية له مردود فاعل في إيجاد الظروف المواتية لمستقبل مستدام من خلال الشراكة بين الدول والمجتمعات المحلية.

وفي وقت تعاني فيه منطقة الشرق والأوسط وشمال افريقيا من أخطار التغير المناخي، تتكثف المبادرات الفردية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتغطي هذه الأهداف مروحة عريضة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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