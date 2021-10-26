نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام "واجهة" مونديال قطر 2022

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صحف بريطانية وقطرية تقول إن نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام سيصبح "وجه" مونديال قطر 2022، وتحدثت التقارير أن قطر تعاقدت مع بيكهام بأكثر من مئتي مليون دولار على مدار عشر سنوات، وسط انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية.