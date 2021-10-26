بي بي سي إكسترا: غلق وكالة سونا سبب "خيبة أمل عميقة"

قبل 6 دقيقة

الأحداث تتسارع في السودان وحتى لحظة كتابة هذه الأسطرأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موجود في منزله وبأنه "في صحة جيدة". كما أعلن بأنه سيعيد شبكة الإنترنت وبأنه سيشكل حكومة تمثل جميع السودانيين مبررا الإنقلاب بتجنب الإنزلاق في حرب أهلية وبأن خلاف بين الأطراف جعل استمرار الوضع مستحيلا. استمرار الوضع الحالي مستحيل للسودانيين كما يقول الذين خرجوا للتظاهر وسقط عدد منهم قتلى، وهو مستحيل أيضا للصحفيين الذين قطع عنهم الانتنرنت وخطوط الهاتف عند إعلان الانقلاب، يقول بعضهم مثل محمد عبد الحميد الذي كان مديرا لوكالة سونا للأنباء قبل غلقها، الذي تحدث إلى هالة صالح في هذه المقابلة وسألته فيها أولا عن آخر التطورات فيما يخص إغلاق الوكالة؟