فلسطينية تتشبث بقبر ابنها لمنع جرافات إسرائيلية من تجريفه

قبل 11 دقيقة

من جديد عادت قضية مقبرة اليوسفية في القدس إلى الواجهة، بعد موافقة محكمة الصلح الإسرائيلية على استئناف أعمال التجريف في أرض المقبرة، وتحويلها إلى حديقة عامة، وانتشر مقطع لفلسطينية تتشبث بقبر ابنها لمنع الجرافات من تجريفه.