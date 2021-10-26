خليل: نرفض الدخول في حرب أهلية جديدة وفي انتظار تحقيقات الجيش

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خليل: نرفض الدخول في حرب أهلية جديدة وفي انتظار تحقيقات الجيش

قبل 12 دقيقة

عبّر النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير المالية السابق، عن موقف حزبه أي "حركة أمل" الذي يرى أن "القوات اللبنانية" هي المسؤول المباشر عن بداية عمليات القنص في أحداث الطيونة، فهل لديه من دلائل على هذه الاتهامات؟

وأشار خليل إلى أنهم في انتظار نتائج التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني والتحقيقات القضائية المرافقة له. وناشد خليل كلاً من القوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني تحديد المسؤولين عن هذه الأحداث ومعاقبتهم.

وأكد خليل أن قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل" يرفضان الدخول في حرب أهلية جديدة أو المس بالاستقرار الأمني في لبنان"بأي شكل من الأشكال". ونفى خليل أن يكون هناك نوع من استعراض القوة من قبل الحزبين، فما تفسيره لما صدرت من تصريحات في هذا الصدد؟ وما هي دلالات قوله إن "حركة أمل" في حالة خصومة سياسية مع "التيار الوطني الحر"؟ وهل توجد خلافات بين "حركة أمل" و "حزب الله" خلف الكواليس؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.

يبث البرنامج يوم الأحد في الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.