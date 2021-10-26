كيف قد تغير هذه التقنية طريقة دفن الموتى مستقبلاً؟

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كيف قد تغير هذه التقنية طريقة دفن الموتى مستقبلاً؟

قبل 18 دقيقة

البديل الأقدم والأوسع انتشاراً لدفن الموتى هو حرق الجثة. ومع تزايد الانشغال البيئي، أسهمت التكنولوجيا في إيجاد طريقة أقل إضراراً بالغلاف الجوي: الحرق المائي.

الحرق المائي تقنية كيميائية تؤدي إلى تحلل الجثة في الماء خلال بضع ساعات باستخدام تفاعلات كيميائية مع عناصر قلوية. ويحصل أقارب المتوفى على رماد مثل ما هو الحال مع الحرق الناري.

علي أوجانة يقابل مؤسس ومدير شركة Resomation ساندي سوليفان للتعرف أكثر على هذه التكنولوجيا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

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