ما أهمية تقرير IPCC بقمة تغير المناخ COP26؟

قبل 17 دقيقة

ما هو الجديد في تقرير الهيئة الأممية للتغير المناخي وكيف قد يغير طريقة التعامل مع تغير المناخ؟