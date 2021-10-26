ما أهمية تقرير IPCC بقمة تغير المناخ COP26؟
ما أهمية تقرير IPCC بقمة تغير المناخ COP26؟
ما هو الجديد في تقرير الهيئة الأممية للتغير المناخي وكيف قد يغير طريقة التعامل مع تغير المناخ؟
وما أهميته في قمة تغير المناخ 26؟
أنيس القيديحي يتحدث مع الدكتور مالتي مينشونسين من جامعة ملبورن للتعرف أكثر عن هذا التقرير.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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