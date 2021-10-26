كيف تمكنت سباقات "فورمولا إي" من أن تصبح رياضة لا تصدر أي كربون؟

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كيف تمكنت سباقات "فورمولا إي" من أن تصبح رياضة لا تصدر أي كربون؟

قبل 18 دقيقة

تعتمد رياضة "فورمولا إي" على محركات كهربائية للسباقات. وازدادت شعبيتها عبر السنوات فضلاً لدور التي تقوم به في حماية البيئة من خلال اعتمادها على الطاقة المتجددة.

فكيف تمكنت هذه الرياضة من أن تصبح رياضة لا تصدر أي كربون؟

محمد طه يعرفنا في هذا التقرير.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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