انطلاق مهرجان بابل بعد جدل واسع حول إلغاء الفعاليات الغنائية فيه

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انطلاق مهرجان بابل بعد جدل واسع حول إلغاء الفعاليات الغنائية فيه

قبل 14 دقيقة

انطلق مهرجان بابل الدولي في العراق بعد احتدام الجدل حول "إلغاء" الفعاليات الغنائية فيه في أعقاب مظاهرات طالبت بمنعها، وقد نفت اللجنة المنظمة إلغاء الفقرات الغنائية قائلة إن تلك الفقرات مسؤولة عنها الرعاة الرسميون ولديهم عقود قانونية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: