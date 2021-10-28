بي بي سي إكسترا: كيف تحولت المقاهي إلى مكاتب في لبنان؟

قبل ساعة واحدة

لو خُيرنا بين الجلوس في المكتب والجلوس في المقهى ربما نختار المقهى بمقاعده المريحة وزينته ورائحة القهوة التي تفوح في كل مكان وربما لا، فالأمر يتعلق بقدرة كل واحد على تحمل الضجيج خلال العمل. أما في لبنان فالأمر حسمه انقطاع الكهرباء المتكرر الذي حول المقاهي إلى ملاذ للموطفين والطلبة، فهي توفر لهم الكهرباء والتدفئة والانترنت مقابل فتجان قهوة ووجبة خفيفة.