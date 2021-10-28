برشلونة يقيل مديره الهولندي بعد تردي نتائج الفريق
برشلونة يقيل مديره الهولندي بعد تردي نتائج الفريق
لم يعد الهولندي رونالد كومان مدربا لنادي برشلونة بعد إقالته من منصبه. الخبر انتشر بعد هزيمة النادي الكتالوني أمام مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة هدف مقابل لا شيئ في الدوري الإسباني، وانقسم المغردون بين مهلل و متضامن، وبين مترقب ومتكهن بمن سيخلفه.
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