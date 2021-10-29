إكسترا ليفلز: هل تتطلب المباريات الرياضية الإلكترونية مهارات خاصة؟

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في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى أيام تحدياته في لعبتي فيفا (FIFA) لكرة القدم وإن بي أى (NBA) لكرة السلة، وفي دردشته حول مهارات اللعبتين يحاور نجد فهد، الشابة السعودية التي دخلت مؤخراً عالم الاحتراف في لعبة فيفا، ومحمد يونس لاعب كرة السلة المصري الذي يوازي بين احتراف اللعبة الحقيقية ونظيرتها الإلكترونية إن بي أى.