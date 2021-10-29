إكسترا ليفلز: الأبطال المغامرون، ذكور أم إناث؟

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في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يمر محمد مطر على محطات تحول الألعاب الإلكترونية وتغير أبطالها من ذكور غالباً لتضم شخصيات من الجنسين، ويستضيف في دردشته إيمان أمزيل، التي تلقب نفسها بإينامي (eNami)، وهي إحدى مؤسسي رابطة بطولات المغرب للألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ممارستها التحليل الفني والتعليق على المباريات الإلكترونية، وكذلك هاجر أجعون، التي تلقب نفسها بموموكو (Momoko)، وهي صانعة محتوى في مجال الألعاب الإلكترونية، انتقلت من كونها لاعبة وستريمر تقدم عروض البث المباشر إلى أن تفرغت أكثر لإجراء الحوارات مع اللاعبين.