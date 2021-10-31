كيف سنعيش في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف سنعيش في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

قبل 12 دقيقة

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ وستواجه في المستقبل درجات حرارة أعلى. بحسب أبحاث مؤسسة "ماكس بلانك" ترتفع درجة حرارة المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.

بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة، هناك آثار ضارة أخرى لتغير المناخ منها الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير.

في هذه حلقة من برنامج إكسترا التلفزيوني، نتحدث مع الدكتور أحسن نظير، رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في مركز سدرة للطب والبحوث في قطر. يخبرنا كيف تتأثر الصحة العقلية للشباب بتغير المناخ.

ونرى التأثير الحقيقي لهذا في الجزائر - حيث يتعافى المجتمع من حرائق الغابات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك - تقدم لنا المؤثرة السعودية دوجانا بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على الانتعاش تحت 50 درجة مئوية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.