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إكسترا إنجليش: لماذا يعتبر التغير المناخي an existential crisis؟
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إكسترا إنجليش: لماذا يعتبر التغير المناخي an existential crisis؟
قبل 17 دقيقة
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