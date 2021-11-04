بي بي سي إكسترا: لماذا يحتج الأطباء في الجزائر؟

قبل 51 دقيقة

وكان الاطباء الجزائريون العاملون في القطاع العام تلقوا منحا قدمتها لهم الحكومة مقابل خدماتهم المضاعفة أثناء أزمة وباء كورونا ولكنهم يقولون إنهم لا يزالون يحتاجون إلى زيادة في الأجور. سوسن صبوح حاورت رئيس نقابة الاطباء العامين في الحزائر، الدكتور صالح لعور، وسألته بداية: كيف حسبت قيمة المنح التي تلقاها الأطباء؟