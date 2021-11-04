بي بي سي إكسترا: لماذا يحتج الأطباء في الجزائر؟
بي بي سي إكسترا: لماذا يحتج الأطباء في الجزائر؟
نظم العاملون بالصحة من أطباء وممرضين ومسعفين احتجاجات داخل باحات المستشفيات رافعين لافتات تطالب بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع الأجور للتماشي مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
وكان الاطباء الجزائريون العاملون في القطاع العام تلقوا منحا قدمتها لهم الحكومة مقابل خدماتهم المضاعفة أثناء أزمة وباء كورونا ولكنهم يقولون إنهم لا يزالون يحتاجون إلى زيادة في الأجور. سوسن صبوح حاورت رئيس نقابة الاطباء العامين في الحزائر، الدكتور صالح لعور، وسألته بداية: كيف حسبت قيمة المنح التي تلقاها الأطباء؟
كيف تحسب زيادة الاجور لقطاع ما من دون أن تخل بميزانية الدولة؟ سوسن صبوح سألت من الجزائر أيضا الأستاذ في علم الاقتصاد البروفسور فارس مسدور