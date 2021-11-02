بي بي سي إكسترا: ما الذي يجذب الناس أو ينفرهم من العيش في المدن؟
بي بي سي إكسترا: ما الذي يجذب الناس أو ينفرهم من العيش في المدن؟
مع التمدن وتقدم التكتولوجيا بات نحو 55% من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68٪، وفقًا للأمم المتحدة، بحلول عام 2050.
ورغم أن العديد من الأبحاث والدراسات أشار إلى الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها سكان المدن نتيجة الاكتظاظ وتسارع الأحداث وتعقد سبل الحياة فيها، لا يزال الناس يتدفقون عليها وعلى العواصم تحديداً. فما الذي يجذب الناس إليها أو ينفرهم منها؟ بسنت أكرم بحثت في الأمر و أعدت هذا التقرير.