بي بي سي إكسترا: ما الذي يجذب الناس أو ينفرهم من العيش في المدن؟

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بي بي سي إكسترا: ما الذي يجذب الناس أو ينفرهم من العيش في المدن؟

قبل 11 دقيقة

مع التمدن وتقدم التكتولوجيا بات نحو 55% من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68٪، وفقًا للأمم المتحدة، بحلول عام 2050.