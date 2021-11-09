بتهمة "ارتكاب فعل فاضح وحيازة المخدرات".. محكمة حوثية تقضي بالسجن على الممثلة والعارضة انتصار الحمادي

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أصدرت محكمة تابعة لسلطة الحوثيين في اليمن، حكماً بسجن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، خمس سنوات بتهمة ارتكاب "فعل فاضح"، فيما دافعت انتصار عن نفسها بالقول إنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي أثناء احتجازها في شباط/فبراير، وأنها وقعت على وثائق وهي معصوبة العينين.