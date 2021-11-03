الجزائر تشتبه في ضلوع قوات مغربية في مقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء الغربية

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الجزائر تشتبه في ضلوع قوات مغربية في مقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء الغربية

قبل 20 دقيقة

قال بيان للرئاسة الجزائرية إن القرائن الأولية تشير إلى ضلوع قوات مغربية في الهجوم على شاحنتين جزائريتين ومقتل ثلاثة من رعاياها، بينما لم يعلق المغرب بعد أو يصدر تعقيبا على هذا البيان.

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