المصريون يتفاعلون مع تحذيرات بوريس جونسون بشأن احتمالات اختفاء الإسكندرية

قبل 14 دقيقة

"أربع درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها"، هكذا حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إذا لم يتم التصدي إلى التغير المناخي. كثير من المسؤولين المصريين علقوا على التصريحات، وتفاعل معها مستخدمو مواقع التواصل.