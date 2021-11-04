ومن الرعب ما لم يقتل!

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ومن الرعب ما لم يقتل!

قبل 15 دقيقة

نخوض هذا الأسبوع عالم ما وراء الطبيعة بأفلام لا تخلو من عنصر التوتر مع شيء من الخوف... هذه النوعية من الأعمال أصبحت تشغل حيزا متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

ما يطلق عليه مجازا بأفلام الرعب لم يغب عن السينما العربية منذ نشأتها. تطور هذا النوع حول العالم وأصبح يطلق عليه في أحيان كثيرة توصيف Horror psychological thriller أو أفلام الرعب ذات الإثارة النفسية. نلقي نظرةً على نماذج تطور هذا النوع في السينما العربية.

الفيلم التونسي True Story أو 'قصة حقيقية' هو رحلة كابوسية عبر حياة طفلة ولدت بعيب خلقي يجعل عمَّتَها تلجأ للسحر الأسود لعلاجها. هذا الفيلم هو أيضا عمل تجريبي استعار فيه المخرج أمين لخنش تقنيات من فنون المسرح، والتحريك والقصص المصورة.

فيلم 'الرَّجيم' للمخرج عامر الكامل يحمل كل مكونات أفلام الرعب التقليدية: طفلة تقتل على يد والدها خلال طقس غامض تهيم روحها في قصر مهجور لتعود وتنتقم بعد 60 عاماً.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).