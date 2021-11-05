بعد أزمة جورج قرداحي..تسريب صوتي لوزير خارجية لبنان يغضب السعودية

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لم تكد حدة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، والتي أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تهدأ قليلا حتى استعرت مجددا مع انتشار مقطع صوتي مسرب لوزير خارجية لبنان يتحدث فيه عن الأزمة.