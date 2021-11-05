بعد أزمة جورج قرداحي..تسريب صوتي لوزير خارجية لبنان يغضب السعودية
بعد أزمة جورج قرداحي..تسريب صوتي لوزير خارجية لبنان يغضب السعودية
لم تكد حدة الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وبعض دول الخليج من جهة أخرى، والتي أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تهدأ قليلا حتى استعرت مجددا مع انتشار مقطع صوتي مسرب لوزير خارجية لبنان يتحدث فيه عن الأزمة.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.