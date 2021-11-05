بريطانيا تعتمد أول دواء في العالم لعلاج أعراض كورونا

قبل ساعة واحدة

أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الموافقة على استخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركتي “ميرك” و”ريدجبا"، ليعطى لمن يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة للفيروس ولديهم أيضا مخاطر إضافية ناجمة عن داء القلب أو السكري أو السمنة وكبر السن.