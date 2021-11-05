بريطانيا تعتمد أول دواء في العالم لعلاج أعراض كورونا
بريطانيا تعتمد أول دواء في العالم لعلاج أعراض كورونا
أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الموافقة على استخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركتي “ميرك” و”ريدجبا"، ليعطى لمن يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة للفيروس ولديهم أيضا مخاطر إضافية ناجمة عن داء القلب أو السكري أو السمنة وكبر السن.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.