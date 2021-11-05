التوم هجّو: مجموعة الأربعة استحوذت على السلطة وقادت البلاد إلى الأسوأ

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التوم هجّو: مجموعة الأربعة استحوذت على السلطة وقادت البلاد إلى الأسوأ

قبل 10 دقيقة

أعرب التوم هجّو القيادي في الجبهة الثورية عضو تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير في السودان عن تأييده للإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رافضاً بشكل قاطع وصف ما حدث مؤخراً بأنه انقلاب عسكري، فما هي حجّته في ذلك؟

وما هي مبررات ثقته في أنّ المكون العسكري سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية في نهاية المطاف؟ ودعا التوم هجّو إلى الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة إذا كان هناك خلاف أو شكوك حول المسيرة الحالية للتحول الديموقراطي في السودان، فما هي وجاهة مثل هذا الطرح وما مدى امكانية تطبيقه؟

واتهم التوم هجّو مجموعة تنتمي لأربعة أحزاب من قوى الحرية والتغيير بإنها استحوذت على السلطة وقادت البلاد إلى الأسوأ، فما هي الدلائل التي ساقها في هذا الصدد؟ وما هي أسباب الانقسام الذي عصف بقوى الحرية والتغيير من وجهة نظره؟ ووصف القيادي في الجبهة الثورية حكومة عبد الله حمدوك التي تم حلّها بإنها حكومة فاشلة، فلماذا؟ وما مبررات دعوته إلى تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لتحل محلّها؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.

يبث البرنامج يوم الأحد في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.