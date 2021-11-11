BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: هل تعرف ما هي WORDS OF THE YEAR؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: هل تعرف ما هي WORDS OF THE YEAR؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
1:43
فيديو,
هل تناول البرغر يساهم في هلاك كوكب الأرض؟
, المدة 1,43
قبل 7 ساعة
4:14
فيديو,
بيت دعارة في فيينا يمنح خدمات مجانية مقابل التلقيح
, المدة 4,14
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
1:00
فيديو,
ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تقاطع البث المباشر
, المدة 1,00
قبل 4 ساعة
1:28
فيديو,
آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقون على حدود بيلاروسيا وبولندا
, المدة 1,28
قبل 2 ساعة
2:50
فيديو,
منصور لبكي: الحكم على كاهن لبناني في تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات
, المدة 2,50
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
2:17
فيديو,
السودان في عزلة مع استمرار قطع الإنترنت
, المدة 2,17
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
1:21
فيديو,
نهر النيل: مبادرة مصرية تحول النفايات البلاستيكية إلى مصدر دخل
, المدة 1,21
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
0:01
فيديو,
رسالة حب ”مؤثرة“ من أب أردني لابنته فاجأها بها أمام زميلاتها بالمدرسة
, المدة 0,01
قبل ساعة واحدة