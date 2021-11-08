BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: كيف تساعد ethical funds البيئة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: كيف تساعد ethical funds البيئة؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
0:30
فيديو,
نجلاء المنقوش: ما هي تصريحات وزيرة الخارجية الليبية التي أثارت خلافا بشأن تعليق مهامها؟
, المدة 0,30
قبل 4 ساعة
3:03
فيديو,
انقلاب السودان: كيف استجاب الشارع لدعوات العصيان المدني؟
, المدة 3,03
قبل 3 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
4:03
فيديو,
ما هي قصة الرجل الذي يصادق أسماك القرش؟
, المدة 4,03
قبل 7 ساعة
1:31
فيديو,
كيف تغلق حكومات الاتصال بالإنترنت، وهل يمكن التحايل على ذلك؟
, المدة 1,31
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
2:35
فيديو,
التوم هجّو: مجموعة الأربعة استحوذت على السلطة وقادت البلاد إلى الأسوأ
, المدة 2,35
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
1:32
فيديو,
هل تستطيع الشمس حل أزمة الكهرباء في لبنان؟
, المدة 1,32
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
0:01
فيديو,
عائلات أفغانية تعرض أطفالها للبيع بسبب الفقر
, المدة 0,01
2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
2:08
فيديو,
هل تصبح اللحوم المصنعة من نباتات في المختبر غذاء المستقبل؟
, المدة 2,08
قبل ساعة واحدة