هل سيبيع إيلون ماسك 10% من حصته بشركة تسلا؟

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صوت متابعو أغنى رجل في العالم ومالك شركة تسلا، إيلون ماسك، بأغلبية لصالح قرار بيعه 10% من حصته في الشركة عقب استفتاء أجراه على تويتر . الاستفتاء جاء ليستشير ماسك متابعيه في قرار البيع حتى يتمكن من دفع الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة على الأغنياء مؤخرا.