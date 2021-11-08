ملك المغرب يتجاهل الجزائر في خطابه وفيديو حصري لبقايا صاروخ استهدف شاحنتين جزائريتين

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ملك المغرب يتجاهل الجزائر في خطابه وفيديو حصري لبقايا صاروخ استهدف شاحنتين جزائريتين

قبل 48 دقيقة

لم يذكر الملك المغربي محمد السادس الجزائر في خطابه، ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمة المتنامية بين المغرب والجزائر.

جبهة بوليساريو أعلنت رفضها للخطاب، بينما قالت الامم المتحدة إنها ما تزال تجمع مزيدا من المعلومات وتحقق في حادث الهجوم على شاحنتين جزائريتين في الصحراء الغربية.

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