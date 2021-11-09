التوم هجّو في بلا قيود: ينبغي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة

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التوم هجّو في بلا قيود: ينبغي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة

قبل 8 دقيقة

أكد التوم هجّو القيادي في الجبهة الثورية عضو تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير في السودان أن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية هو الذي يناسب المرحلة الحالية، فما هي مبررات ذلك؟ ولماذا يُحمّل الحكومة السودانية التي تم حلّها مؤخراً مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السودان؟ ولماذا يعتبر أنّ تشكيل حكومة حزبية في الفترة السابقة كان يمثل خرقاً لبنود الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بشأن المرحلة الانتقالية؟

وأشار التوم هجّو القيادي في الجبهة الثورية إلى أنه كانت قد تمت مطالبة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك بحل حكومته التي ترتكز على محاصصات حزبية وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، فلماذا لم يتحقق ذلك؟

وأوضح عضو تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير أنه يتعين أن يكون الإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من بين المهام الأساسية للحكومة المقبلة في السودان، فكيف يمكن تهيئة الظروف لذلك؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.