ما هي قصة مكب نفايات عقارب في صفاقس التونسية والتي تحولت إلى احتجاجات وإضراب؟

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ما هي قصة مكب نفايات عقارب في صفاقس التونسية والتي تحولت إلى احتجاجات وإضراب؟

قبل 28 دقيقة

اندلعت مواجهات بين قوات الأمن التونسي وبين محتجين في عقارب التابعة لولاية صفاقس، بسبب أزمة النفايات، حيث اتهمت الشرطة بقتل شاب، فما أقدم المتظاهرون على حرق مركز أمني بالبلدة.

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