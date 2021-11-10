تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده تثير جدلا في مصر
تهنئة النادي الأهلي لأبو تريكة بعيد ميلاده تثير جدلا في مصر
شن المذيع المصري عمرو أديب هجوما على إدارة النادي الأهلي بعد تهنئة النادي لاعبه السابق محمد أبو تريكة بعيد ميلاده. البعض انتقد النادي بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضد أبو تريكة بينما اتهم البعض أديب بمحاولة التأثير على انتخابات الأهلي المقبلة.
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