اتهامات أوروبية لبوتين بصنع أزمة المهاجرين على الحدود البلاروسية البولندية

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تستمر أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية وسط تنديد أمريكي وتهديد أوروبي بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. رئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيكي قال إن ما تشهده حدود بلاده هو مخطط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.