العقارب السامة تلدغ المئات في أسوان المصرية بسبب السيول
العقارب السامة تلدغ المئات في أسوان المصرية بسبب السيول
قالت وزارة الصحة المصرية إن 503 شخصا تعرضوا للدغات العقارب، التي اجتاحت منازل وبنايات في محافظة أسوان، بحثا عن ملجأ بسبب السيول التي تسببت فيها الأمطار. ونفى متحدث باسم الوزارة أن تكون لدغات العقارب تسببت في حالات وفاة.
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