الإذاعة المدرسية يجب أن تختار موضوعات تهم التلاميذ

قبل ساعة واحدة

نتحدث اليوم عن الإذاعة المدرسية ونستنفر ذكرياتكم معها، مادامت الإذاعة المدرسية لاتزال موجودة في مدارس عدد من الدول العربية، في مصر مثلا الأنظار تتجه إلى ما تحضره إحدى مدارس الأقصر من برامج للإذاعة المدرسية إحياء لفعالية طريق الكباش الغرعوني. بينما احتفلت الإذاعات المدرسية في الضفة الغربية باليوم الوطني للمنتج الفلسطيني فما هو حال الإذاعة المدرسية في الأردن؟ الإجابة في تقرير مراسل إكسترا من الأردن محمد عدنان .