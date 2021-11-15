الأردن يشكك في "جنس" حارسة مرمى الفريق الإيراني النسوي لكرة القدم

قبل 9 دقيقة

قال علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إنه تقدم بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتحقيق في جنس حارسة مرمى الفريق الإيراني ما إن كانت امرأة فعلا أم رجلا. يأتي هذا بعد فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لكاس آسيا.