الحراسة الامنية لفريق الإمارات لكرة القدم تثير جدلا في لبنان
الحراسة الامنية لفريق الإمارات لكرة القدم تثير جدلا في لبنان
بعد انتشار صور لفريق الإمارات لكرة القدم، وهو ينزل في مطار بيروت رفقة حماية أمنية، علق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بأن وزارة الحكومة ووزارة الدفاع على علم، وأن كل الأسلحة تم تسجيلها، وأن الإجراء نفسه سيتخذ عند المغادرة.
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