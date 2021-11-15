إكسترا إنجليش: هل يمكن أن تفكر في الحصول على تبرعات لمشروع معين عبر ال crowdfunding ؟

إكسترا إنجليش: هل يمكن أن تفكر في الحصول على تبرعات لمشروع معين عبر ال crowdfunding ؟