BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: هل يمكن أن تفكر في الحصول على تبرعات لمشروع معين عبر ال crowdfunding ؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: هل يمكن أن تفكر في الحصول على تبرعات لمشروع معين عبر ال crowdfunding ؟
قبل 19 دقيقة
الأكثر مشاهدة
3:41
فيديو,
مصر: كيف ننقذ مانغو الإسماعيلية الشهيرة من التغيرات الجوية؟
, المدة 3,41
قبل 7 ساعة
1:44
فيديو,
بالفيديو: لحظة انفجار سيارة أمام مستشفى ليفربول
, المدة 1,44
قبل ساعة واحدة
0:49
فيديو,
لماذا كانت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف تخاف من الزواج؟
, المدة 0,49
قبل 4 ساعة
3:26
فيديو,
لبناني مسلم ينتحل شخصية يهودي ليتزوج من حبيبته اليهودية من الحريديم
, المدة 3,26
12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
2:17
فيديو,
السودان في عزلة مع استمرار قطع الإنترنت
, المدة 2,17
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
3:22
فيديو,
أفغانستان تحت حكم طالبان: آلاف اليائسين يلجأون لمهربين بحثا عن حياة أفضل
, المدة 3,22
قبل 4 ساعة
1:28
فيديو,
آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقون على حدود بيلاروسيا وبولندا
, المدة 1,28
11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
4:14
فيديو,
بيت دعارة في فيينا يمنح خدمات مجانية مقابل التلقيح
, المدة 4,14
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021