كيف قد تغير دول العالم والشركات الكبيرة السياسات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي؟
كيف قد تغير دول العالم والشركات الكبيرة السياسات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي؟
هل حسم الجدل حول التغير المناخي وكيف يمكن وهل تنجح قمة COP26 في دفع الدول والشركات لتبني سياسات أكثر صداقة للبيئة؟
أنيس القديحي يتحدث مع منظمة Greenpeace لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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