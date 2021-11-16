روبوت يساعد في تنظيف ألواح الطاقة الشمسية بطريقة طلقائية

قبل 24 دقيقة

تنظيف ألواح الطاقة الشمسية يحتاج لكميات كثيرة من مياه كما يحتاج لمجهود كبير.

لحل هذه المشكلة، طورت شركة في الأردن هذا الروبوت الذي يقوم بتنظيف الألواح الشمسية بطريقة طلقائية وباستخدام كميات أقل من المياه.