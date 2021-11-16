روبوت يساعد في تنظيف ألواح الطاقة الشمسية بطريقة طلقائية
روبوت يساعد في تنظيف ألواح الطاقة الشمسية بطريقة طلقائية
تنظيف ألواح الطاقة الشمسية يحتاج لكميات كثيرة من مياه كما يحتاج لمجهود كبير.
لحل هذه المشكلة، طورت شركة في الأردن هذا الروبوت الذي يقوم بتنظيف الألواح الشمسية بطريقة طلقائية وباستخدام كميات أقل من المياه.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا