ما هو دور المرأة في انتشار الطاقة الشمسية في قطاع غزة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما هو دور المرأة في انتشار الطاقة الشمسية في قطاع غزة؟

قبل 24 دقيقة

في غزة، مشاكل الكهرباء تتواصل بشكل دائم وبالتالي يتم الإعتماد على التقنيات البديلة لتوليد الطاقة.

لمعالجة هذه الأزمة، يتم استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

فما هو دور المرأة في حل هذه الأزمة؟

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا