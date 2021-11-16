مبنى يستخدم ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية
مبنى يستخدم ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية
نطلع على مبنى في سويسرا يستخدم واجهة ذكية قادرة على توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها سكان المبنى.
وأيضاً نتعرف على جهاز يستخدم الطاقة الشمسية ورطوبة الهواء لإنتاج مياه صالحة للشرب ويقول القائمون على هذا المشروع إنه يختلف عن غيره بسبب عدم اعتماده على أي مصادر خارجية للطاقة.
ونقدم لكم هذا المشروع الذي يتمثل باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج وقود سائل صديق للبيئة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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