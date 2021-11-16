مبنى يستخدم ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية

قبل 24 دقيقة

نطلع على مبنى في سويسرا يستخدم واجهة ذكية قادرة على توليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها سكان المبنى.

وأيضاً نتعرف على جهاز يستخدم الطاقة الشمسية ورطوبة الهواء لإنتاج مياه صالحة للشرب ويقول القائمون على هذا المشروع إنه يختلف عن غيره بسبب عدم اعتماده على أي مصادر خارجية للطاقة.