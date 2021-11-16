انتقادات لإحدى مشاهير إنستاغرام في تونس وثقت ببث مباشر رحلة ”هجرتها السرية“ إلى إيطاليا
انتقادات لإحدى مشاهير إنستاغرام في تونس وثقت ببث مباشر رحلة ”هجرتها السرية“ إلى إيطاليا
انتقادات على وسائل التواصل التونسية بعد قيام الانستاغرامر التونسية سباء السعيدي بتوثيق ما قالت إنه رحلة "حرقة" (هجرة غير شرعية) من تونس إلى إيطاليا باستخدام قارب معد لهذا الغرض.
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