انتقادات لإحدى مشاهير إنستاغرام في تونس وثقت ببث مباشر رحلة ”هجرتها السرية“ إلى إيطاليا

16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 15:35 GMT

انتقادات على وسائل التواصل التونسية بعد قيام الانستاغرامر التونسية سباء السعيدي بتوثيق ما قالت إنه رحلة "حرقة" (هجرة غير شرعية) من تونس إلى إيطاليا باستخدام قارب معد لهذا الغرض.