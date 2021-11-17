منصة إلكترونية تستخدم غوغل إيرث لإعادة تأهيل البيئة الطبيعية
منصة إلكترونية تستخدم غوغل إيرث لإعادة تأهيل البيئة الطبيعية
أنيس القديحي يعرفنا على منصة عالمية لمشاريع إعادة تأهيل البيئة الطبيعية.
تحاول هذه المنصة تسهيل عمليات إعادة تأهيل البيئة من خلال Google Earth.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@
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