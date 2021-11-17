خرسانة تحافظ على السواحل من التآكل عبر تطبيق مبادئ الهندسة البيئية
خرسانة تحافظ على السواحل من التآكل عبر تطبيق مبادئ الهندسة البيئية
من الولايات المتحدة، نتعرف مع محمد طه على خرسانة صديقة للبيئة تحمي الشواطئ وتثري الحياة البحرية.
الخرسانة تحافظ على السواحل من التآكل وتؤدي إلى انتعاش الحياة البحرية عبر تطبيق مبادئ الهندسة البيئية.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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