بودكاسات "مراهقتي": شباب يكسرون الصمت عن تابوهات المراهقة
بودكاسات "مراهقتي": شباب يكسرون الصمت عن تابوهات المراهقة
ينطلق بودكاست "مراهقتي" يوم السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 . في كل حلقة تعرفكم كريمة كواح على قصة شاب أو شابة يتحدثون عن معاناتهم خلال مرحلة المراهقة بصراحة وجرأة.
#مراهقتي يكسر الصمت عن موضوعات وقضايا قد يصعب على المراهقين الحديث عنها مثل البلوغ والإكتئاب وإيذاء النفس والأفكار الانتحارية والتحرش الجنسي ومواضيع مرتبطة بالمراهقة، لطالما اعتبرت من التابوهات.
بودكاست "مراهقتي" من تقديم كريمة كواح وإعداد ميس باقي.
يمكنكم متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي.
كما يمكنكم الاستماع إلى "مراهقتي" والاشتراك عبر التطبيقات التالية: