مراهقون يتحدثون إلى بي بي سي إكسترا عن الذي دفعهم إلى إلحاق الأذى بأنفسهم

قبل 9 دقيقة

المراهقة من أصعب المراحل العمرية، فهي مليئة بالكثير من التغييرات سواء الجسدية أو النفسية، والأصعب أن ينقطع فيها التواصل مع المراهقين ويدخل بعضهم في دوامة الأذى الجسدي التي ارتفعت حالاتها في أوساط الشباب بثلاثة أضعاف حول العالم خلال العقدين الماضيين. في بودكاست مراهقتي من إنتاج بي بي سي نيوز عربي و بي بي سي إكسترا تعرفكم كريمة كواح وميس باقي، على قصص مراهقين وشباب كسروا الصمت عن قضايا تعنيهم، تعتبر من الممنوعات الاجتماعية. الحلقة الأولى من البودكاست تحدثت فيها كريمة إلى بيلسان فتاة من القدس، بدأت بإيذاء نفسها منذ سن الثالثة عشر من العمرعند انفصال والديها هي تبلغ اليوم ثمانية عشر عاما وقد قررت تشارك قصتها للتوعية فلنستمع إلى جزء منها.