لماذا أثار حضور مؤثرين مغاربة مباراة منتخبهم مع غينيا غضبا على المنصات؟
لماذا أثار حضور مؤثرين مغاربة مباراة منتخبهم مع غينيا غضبا على المنصات؟
غضب على المنصات المغربية بسبب حضور مؤثرين مباراة منتخب المغرب وغينيا بالرباط ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على الرغم من تأكيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدم حضور الجمهور بسبب جائحة كورونا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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